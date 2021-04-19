Наближається хвиля свят: коли і скільки українці відпочиватимуть у травні (інфографіка)

У травні українцям затвердили 13 офіційних вихідних. Правда, лише три з них випадуть на будні дні.

В першу чергу варто відзначити 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих і християнське православне свято Воскресіння Христа Великдень. Оскільки, обидві дати випадають на вихідні дні - згідно з українським законодавством, вихідними будуть понеділок і вівторок (3 і 4 травня) відповідно.

Наступний вихідний випадає на 9 травня, яке до сих пір сприймається деякою частиною обивателів як "День перемоги". В Україні пам'ятю про війну вважається 8 травня - День пам'яті і примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни. Проте, вихідним залишається 9 травня Оскільки він також випадає на неділю, - вихідним буде і наступний день 10 травня.

Відзначимо, в травні робочими днями будуть такі пам'ятні дати як Мусульманське свято розговіння "Ураза-Байрам" (12 травня) і День пам'яті жертв політичних репресій (16 травня, в цей раз неділя). А 30 травня кияни зможуть відзначити день міста.

Нагадаємо, "Телеграф" публікував календар вихідних на 2021 рік.