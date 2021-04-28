Чистий четвер 2021: що можна і заборонено робити в цей день (інфографіка)

У православних християн в 2021 році продовжується Страсний тиждень - сім днів перед світлим святом - Воскресіння Господнє (Великдень), кожен з яких присвячений останнім дням Ісуса на землі перед смертю, а також пов'язаний з певними народними традиціями, заборонами і обрядами. 29 квітня відзначається Чистий (Великий) четвер.

Згідно з Євангелієм, саме в цей день Ісус і його учні провели Таємну Вечерю, на якій Спаситель омив ноги своїм апостолам, в ім'я любові до ближнього свого.

У Чистий четвер у соборах щорічно проводять обряд "омивання ніг", коли архієрей обмиває ноги 12 священикам, а вже на вечірній службі читають 12 Євангелій.

У цей день прийнято вставати рано (до сходу сонця) і відправлятися відразу до ванної кімнати. Вважається, що в цей святий четвер вода очищає душу і змиває гріхи. День ідеально підходить для прибирання перед Великоднем і позбавлення від мотлоху.

Як і в будь-яке свято, Чистий четвер має свої заборони. У цей день не можна лаятися, сваритися; позичати або давати в борг; думати про погане; в будинку тримати брудні речі.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно митися в Чистий четвер, а також як приготувати четвергову сіль.