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Готуємося до Великодня: у скільки українцям обійдеться накрити святковий стіл (інфографіка)
Оновлено 15:16 Сьогодні Телеграф

Рівно через тиждень, 2 травня, християни східного обряду відзначатимуть одне з головних свят року - Великдень.

"Телеграф" підготував для українців доступну інфографіку, в якій привів ціни на продукти з традиційного великоднього кошика.

Згідно з даними Інституту аграрної економіки, стандартний набір обійдеться в 780 гривень без урахування вина, овочів і фруктів. Якщо додати їх до кошика, то вартість збільшиться до 963 гривень.

Вартість великоднього кошика

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Про те, як змінилися ціни на продукти харчування в порівнянні з минулим роком, можна прочитати в матеріалі за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, уряд вирішив не посилювати карантинні обмеження на травневі свята, однак МОЗ наполегливо рекомендує дотримуватися правил безпеки і навіть розробив набір рекомендацій.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 55

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Великдень, Свято, Їжа, Ціни.
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