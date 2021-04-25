Готуємося до Великодня: у скільки українцям обійдеться накрити святковий стіл (інфографіка)

Рівно через тиждень, 2 травня, християни східного обряду відзначатимуть одне з головних свят року - Великдень.

"Телеграф" підготував для українців доступну інфографіку, в якій привів ціни на продукти з традиційного великоднього кошика.

Згідно з даними Інституту аграрної економіки, стандартний набір обійдеться в 780 гривень без урахування вина, овочів і фруктів. Якщо додати їх до кошика, то вартість збільшиться до 963 гривень.

Про те, як змінилися ціни на продукти харчування в порівнянні з минулим роком, можна прочитати в матеріалі за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, уряд вирішив не посилювати карантинні обмеження на травневі свята, однак МОЗ наполегливо рекомендує дотримуватися правил безпеки і навіть розробив набір рекомендацій.