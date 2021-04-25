Зростання захворюваності не повинно затьмарити свята: в Україні визначилися з карантином на травневі

Українська влада не планує посилювати карантинні обмеження на період травневих свят. У той же час, в уряді турбуються, щоб зростання захворюваності на коронавірус не змогло зіпсувати настрій українцям в цей період.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

"Уряд не буде на травневі свята міняти модель адаптивного карантину, оскільки він демонструє свою дієвість: на цьому тижні з" червоної "зони вже вийшли Чернівецька та Одеська області, де стабілізувалася динаміка захворюваності" - заявив політик.

Він також уточнив, що з наступного тижня з "червоної зони" вийдуть ще кілька регіонів.

Також Денис Шмигаль провів консультації представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з приводу дотримання карантинних обмежень.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив про посилення карантину на початку травня.