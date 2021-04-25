Великдень-2021 Україні пройде з онлайн-богослужіннями і без чартеру для Благодатного вогню

Незважаючи на суворі карантинні обмеження, православні християни готуються до святкування Великодня, який цього року випадає на 2 травня. Про те, як будуть проходити Великодні заходи, розповів Митрополит ПЦУ Єпіфаній, повідомляє "Радіо свобода".

Церква буде використовувати сучасні засоби комунікації, щоб задовольнити духовні потреби віруючих. Храми не закриватимуть, а самі богослужіння пройдуть на вулиці, згідно з вимогами МОЗ. Все залежить ще і від того, в якій зоні карантину знаходиться той чи інший регіон. Не варто забувати і про онлайн-богослужіннях.

За словами митрополита, під час обряду люди повинні будуть дотримуватися дистанції і прийти в захисних масках.

Ряд священиків будуть відправлені в магазини, щоб освятити паски та інші продукти.

А ось Благодатний вогонь в цьому році в Україні може не прибути. Відправляти за ним спеціальний літак до Єрусалиму в ПЦУ не планують. Правда, Єпіфаній, сказав, що його можуть доставити в Україну за допомогою авіакомпаній, що здійснюють регулярні перельоти з Ізраїлю в Україну.

Нагадаємо, 25 квітня в Україні відзначають Вербну неділю.