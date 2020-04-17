Скачать
П'ятниця, 17.04.2020
Основна інформація про коронавірус у світі
Основна інформація про коронавірус у світі
На Волині третина інфікованих - медики
На Волині третина інфікованих - медики
Легенда футболу Норман Гантер вмер від коронавірусу
Легенда футболу Норман Гантер вмер від коронавірусу
До дня мистецтва Google оновила віртуальні екскурсії по музеях і виставках
До дня мистецтва Google оновила віртуальні екскурсії по музеях і виставках

Економіці Китаю пророкують зростання на 5%

Економіці Китаю пророкують зростання на 5%
17:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Основним фактором, який стримуватиме економічне зростання, називають падіння зовнішнього попиту.

Падіння ВВП Китаю, другої у світі економіки, у першому кварталі 2020 року стало найбільшим за майже три десятиліття, однак за результатами року економісти очікують зростання на 5 відсотків. Про це свідчать дані Національного бюро статистики Китаю та прогнози експертів.

«За попередніми підрахунками, валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю в першому кварталі 2020 року становив 20,650 трлн юанів (близько 2,91 трлн дол. США), зменшившись у річному обчисленні на 6,8 відсотка», - повідомляє в п'ятницю Національне бюро статистики.

Слід зауважити, що це перше таке зниження з 1992 року, коли Нацстат почав публікувати дані.

У Японії будуть вводити надзвичайний стан

Водночас експерти, прогнози яких наводить видання China Daily, вважають, що «Китай міг би встановити собі за ціль зростання ВВП у 2020 році у межах від 5 до 5,5 відсотків».

Для досягнення такої мети ВВП країни має продемонструвати зростання на рівні понад 8,6% в третьому та четвертому кварталах. Експерти вважають цілком нормальним явищем після пандемій відновлення економіки у V-подібній формі, тобто сильне зростання споживання та інвестицій після досягнення нижньої точки.

Для досягнення 5,5-відсоткового зростання ВВП у 2020 році Китай повинен розробити плани щодо додаткових стимулюючих пакетів на суму 5,2 трлн юанів (735 млрд дол.), на додаток до 1,3 трлн юанів програм стимулювання та порятунку, започаткованих країною на початку цього року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Китай, Экономика, Коронавірус, Економічне зростання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Страсна п'ятниця 2020: традиції, прикмети і заборони цього дня
02 Який секрет краси у жінок різних країн світу
03 Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер назвав країни, що можуть прийняти ЧС-2022
04 Футболісту "Реалу" загрожує тюремний срок
05 У Європі створили додаток, що допоможе уникати контактів з хворими на COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Настоятель Почаївської Лаври відмовляється співпрацювати з МОЗ
Настоятель Почаївської Лаври відмовляється співпрацювати з МОЗ
Чому важко повністю загасити пожежу під Чорнобилем
Чому важко повністю загасити пожежу під Чорнобилем
Епіфаній: ПЦУ може залишитись без благодатного вогню
Епіфаній: ПЦУ може залишитись без благодатного вогню
Добірка мотивуючих книг для прочитання на карантині
Добірка мотивуючих книг для прочитання на карантині
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся