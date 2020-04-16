У Японії будуть вводити надзвичайний стан

Світові новини:Раніше режим надзвичайної ситуації поширювався на Токіо і шість префектур.

Влада Японії планує ввести надзвичайний стан по всій країні в зв'язку зі збільшенням кількості виявлених випадків зараження коронавірусів. Про це повідомляє NHK.

Раніше режим надзвичайної ситуації поширювався на Токіо і шість префектур, його оголосили до 6 травня.

"Уряд Японії вирішив поширити надзвичайний стан через коронавируса на всю країну", - йдеться в повідомленні.

За даними японського Міністерства охорони здоров'я, 16 квітня кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусів перевищило 8,7 тис. Осіб. За добу було виявлено 549 нових випадків. Крім того, 712 заражень були виявлені на круїзному лайнері Diamond Princess. Помер в Японії 191 чоловік, в тому числі 13 осіб - на круїзному судні.