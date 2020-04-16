Скачать
Четвер, 16.04.2020
У Франції смертей від Covid-19 стає менше
У Франції смертей від Covid-19 стає менше
Через пандемію, на в'їзді до Києва багатокілометрові затори
Через пандемію, на в'їзді до Києва багатокілометрові затори
Луїш Каштру висловив свою думку щодо завершення футбольного сезону 2019-2020
Луїш Каштру висловив свою думку щодо завершення футбольного сезону 2019-2020
Страсна п'ятниця 2020: що можа робити, а що заборонено
Страсна п'ятниця 2020: що можа робити, а що заборонено

У Японії будуть вводити надзвичайний стан

У Японії будуть вводити надзвичайний стан
19:27 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: unsplash

Світові новини:Раніше режим надзвичайної ситуації поширювався на Токіо і шість префектур.

Влада Японії планує ввести надзвичайний стан по всій країні в зв'язку зі збільшенням кількості виявлених випадків зараження коронавірусів. Про це повідомляє NHK.

Раніше режим надзвичайної ситуації поширювався на Токіо і шість префектур, його оголосили до 6 травня.

"Уряд Японії вирішив поширити надзвичайний стан через коронавируса на всю країну", - йдеться в повідомленні.

У Франції смертей від Covid-19 стає менше

За даними японського Міністерства охорони здоров'я, 16 квітня кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусів перевищило 8,7 тис. Осіб. За добу було виявлено 549 нових випадків. Крім того, 712 заражень були виявлені на круїзному лайнері Diamond Princess. Помер в Японії 191 чоловік, в тому числі 13 осіб - на круїзному судні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Японія, Надзвичайний стан, Коронавірус, Уряд Японії.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чистий четвер 2020: листівки та найкращі привітання зі святом
02 Чистий четвер 2020: традиції свята, заборони і прикмети
03 Чистий Четвер 2020: найкращі картинки-привітання
04 В ЄС визначили передумови для виходу з карантину
05 Поради, як освятити паску вдома під час карантину
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Міносвіти радить в цьому році не робити випускні та останні дзвоники
Міносвіти радить в цьому році не робити випускні та останні дзвоники
У Японії будуть вводити надзвичайний стан
У Японії будуть вводити надзвичайний стан
Ветеран з Британії зібрав £13 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
Ветеран з Британії зібрав £13 мільйонів на боротьбу з коронавірусом
Українська економіка переживає карантин (Відео)
Українська економіка переживає карантин (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся