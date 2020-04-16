У Франції смертей від Covid-19 стає менше

Світові новини:30 955 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.

У Франції за минулі три дні COVID-19 привів до найбільшої кількості летальних випадків за період епідемії.

Про це інформує Національне агентство здоров'я країни.

Станом на вечір 15 квітня під Франції зафіксовано 106 206 випадків інфікування коронавірусів (2 633 в добу); 17 167 осіб померли.

Уряд країни констатує, що в лікарнях протягом минулої доби зафіксовано 524 летальних випадки. Але смертність в установах соціально-медичного піклування за особами похилого віку, яка була оцінена за три доби після Великодніх свят, показала 924 летальних випадки. Це є найтрагічнішим показником з початку епідемії в країні в березні.

У Франції 6 457 осіб залишаються в реанімації, що показує позитивну динаміку зменшення цього показника; 30 955 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.

Режим карантину в країні продовжений до 11 травня. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати вдома тільки по надзвичайно важливих приводів, які чітко визначені правилами і потребами. На кожен вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму - штраф в 135 євро, який може досягати до 4 тис. Євро при фіксації більше чотирьох порушень в місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

Після 11 травня у Франції планується поступове відкриття дошкільних установ, відновлення навчання в загальноосвітніх школах та ліцеях, крім університетів.

Про початок роботи закладів громадського харчування поки остаточного рішення уряду немає.

До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. Поліцейських і жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.