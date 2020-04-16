У Німеччині рекордна смертність від коронавірусу

Світові новини:Вчора канцлерка Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції представила концепцію виходу країни з режиму ізоляції, викликаного пандемією коронавірусу

Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 130 450 осіб, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.

За добу зафіксовано 2 866 нових випадків захворювання. Кількість померлих зросла на 315 людей, що склало рекордний показник для країни за час пандемії і тепер становить 3 569 осіб.

Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (35 142), Північній Рейн - Вестфалії (26 383), Баден-Вюртемберзі (25 881). У Берліні відзначено 4 848 випадків захворювання.

Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.

Як зазначив раніше Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же - один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit - в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на дві-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.

Влада відстежуватиме ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригуватиме стратегію.