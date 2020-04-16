Кількість померлих від коронавірусу у Британії зросла майже до 13 тисяч осіб

Світові новини:Від початку спалаху коронавірусу в Британії протестували 313 769 осіб, з них 98 476 мали позитивний результат.

У Великій Британії станом на середу, 15 квітня, кількість осіб, які померли внаслідок коронавірусу, досягла майже 13 тисяч. Про це повідомляє Sky News.

"За останню добу в госпіталях Великої Британії через коронавірус померла 761 людина. Таким чином, згідно з даними Департаменту охорони здоров’я, загальне число летальних випадків, пов’язаних із COVID-19, досягло 12 868", - йдеться в повідомленні.

Однак зазначається, що справжня кількість жертв коронавірусу у Великій Британії значно перевищує кількість померлих у лікарнях, оскільки смерті фіксують також і в будинках для літніх людей, хоспісах тощо. Статистичне відомство припускає, що цифра може навіть перевищувати 15% від усіх заражених.

За офіційною кількістю загиблих у зв’язку з вірусом Британія на 5 місці у світі після США, Італії, Іспанії та Франції.

Як повідомлялося, загальна кількість заражень коронавірусом у світі, включно з померлими та тими, хто вже вилікувався, перевищила 2 мільйони.