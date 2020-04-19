Через пандемію авіаіндустрія втратить 314 мільярдів доларів

Новини Бізнесу:Прибуток авіакомпаній через кризу, пов'язану з COVID-19, у 2020 році знизиться на 55% або 314 мільярди доларів у порівнянні з показником 2019 року.

Про це йдеться в оновленому прогнозі Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

Попередній прогноз від 24 березня передбачав падіння заробітку авіаперевізників на 252 млрд дол або 44%. Однак за кілька тижнів були введені більш суворі обмеження на польоти, і криза сильніше охопила регіони Африки та Латинської Америки.

Глава IATA Олександр де Жюньяк вважає малоймовірним швидке відновлення галузі до колишніх показників та прогнозує, що воно буде поступовим.

За прогнозом асоціації, криза може призвести до звільнення 25 млн робочих з 65,5 млн людей, які працюють в авіаційній галузі та суміжних сегментах економіки.

Найбільше це торкнеться Азіатсько-Тихоокеанського регіону, де роботу можуть втратити 11,2 млн людей, та Європу - з втратою робочих місць в обсязі 5,6 млн.

Нагадуємо:

Компанія Stratosjets опублікувала ілюстрації зменшення трафіку авіаперевезень за березень у США, Європі та Австралії.

Світові авіакомпанії масово скорочують свої трафіки на тлі закриття кордонів у зв'язку із поширенням коронавірусу.

Наприкінці березня авіаційне сполучення в Європі знизилось на 65% на тлі скасування польотів та закриття аеропортів через пандемію коронавірусу.