Понад 100 тисяч українців користуються польським банком

Новини Бізнесу:Один з найбільших за обсягами активів польських банків - Pekao SA - має 102 тисячі клієнтів з України.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресслужбі Pekao SA.

“На кінець 2019 року банк обслуговував 102 тис. клієнтів з України”, - поінформували у банку.

При цьому зазначається, що епідемія Covid-19 є “винятково складним періодом” як для поляків, так і українців. Ключовим викликом для трудових мігрантів з України в Польщі є “можливість продовжувати працювати й отримувати стабільні доходи”.

Як повідомили у Pekao SA, в нинішніх умовах обмеження пересування у зв’язку з епідемією банк пропонує клієнтам з України широкий пакет своїх можливостей, зокрема мобільний додаток PeoPay, доступний українською мовою. Завдяки йому можна перевірити стан рахунку, зробити переказ коштів чи відкрити депозит.

У банку також відзначили, що українські клієнти можуть переказати кошти на батьківщину через Western Union завдяки електронній системі Pekao24. А банківська картка Pekao SA дає змогу знімати кошти за кордоном, зокрема і в Україні, без комісії.

Окрім того, до кінця червня в банку триває акція безплатного переказу коштів з Польщі в Україну в євро і доларах.

Як повідомлялося, у Польщі перебувають близько мільйона трудових мігрантів з України. З 15 березня, коли було закрито кордони, на батьківщину повернулися понад 170 тис. українців.