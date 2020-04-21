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Україна може виграти від обвалу цін на нафту

Україна може виграти від обвалу цін на нафту
07:37 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Про це у Facebook написав виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

Бізнес зі зберігання нафти стає найприбутковішим, і Україні, яка має розвинену нафтотранспортну інфраструктуру, не можна проґавити таку нагоду.

"Ціна на нафту в світі пішла в глибокий мінус. Тобто готові платити, щоб забирали нафту. Це можна пояснити тим, що нафту вже немає де зберігати, і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому", - зазначив Вітренко.

За його словами, в Україні є величезна нафтотранспортна система, "де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємкостями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємкості" 

Керівник "Нафтогазу" наголошує, що такі можливості треба максимально монетизувати.

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"З газом у Європі ситуація поки інша, але вже не знаєш, чого очікувати. Може наші газосховища теж скоро стануть найбільш прибутковим бізнесом:)", - додав Вітренко.

Як повідомлялося, 20 квітня ціна нафти марки WTI вперше в історії впала нижче одного долара за барель .

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Все по темі:

Экономика, НАК "Нафтогаз", Юрий Витренко, NAFTA, Україна, Криза, Падіння цін, Виконавчий директор.
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