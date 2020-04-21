Як уряд України буде рятувати економіку

Новини Бізнесу:Радник президента назвав найефективніший спосіб допомогти бізнесу.

Заходи зі стимулювання української економіки будуть впроваджуватися поетапно після піку захворюваності Covid-19. Про це заявив радник президента Олег Устенко під час онлайн-зустрічі з представниками бізнесу, передає прес-служба офісу президента.

За словами Устенка, найбільш ефективним інструментом в таких умовах є створення нових робочих місць. Він нагадав, що Кабінет Міністрів вже представив перші програми, які допоможуть бізнесу зберегти робочі місця і отримати фінансову допомогу для продовження діяльності.

"Стимулювання зростання кількості робочих місць більш ефективно, ніж виплата допомоги по безробіттю цим людям", - вважає радник президента.

Крім того, Устенко підкреслив, що зараз Україні дуже важливо почати новуюпрограму співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

"Нова програма з МВФ допоможе країні частково покрити дефіцит держбюджету і розблокує можливість виходу на зовнішні ринки запозичення капіталу", – сказав радник президента.