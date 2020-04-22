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Куди підуть 190 млн євро від ЄС

Куди підуть 190 млн євро від ЄС
10:34 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: unsplash

Новини Бізнесу:Кулеба та Боррел домовилися по телефону про допомогу для України.

Незабаром в Україну надійде допомога від Європейського союзу для підтримки нашої економіки. Про це домовилися міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозель Боррел під час телефонної розмови. Євросоюз виділить Україні 190 мільйонів Євро, серед яких:

15 мільйонів євро будуть спрямовані МОЗ;

61 мільйон євро надійде на підтримку економіки в Україні;

20 мільйонів євро піде на підтримку малого та середнього бізнесу;

5 мільйонів євро — для підтримки малих фермерських господарств.

Як уряд України буде рятувати економіку

4 млн євро - на підтримку найбільш вразливих груп населення.

13 млн євро - гуманітарна допомога для населення Донбасу

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ЄС, Гроші, Финансі, Євросоюз, Європа, Євро, Мільйони.
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