Куди підуть 190 млн євро від ЄС

Незабаром в Україну надійде допомога від Європейського союзу для підтримки нашої економіки. Про це домовилися міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозель Боррел під час телефонної розмови. Євросоюз виділить Україні 190 мільйонів Євро, серед яких:
15 мільйонів євро будуть спрямовані МОЗ;
61 мільйон євро надійде на підтримку економіки в Україні;
20 мільйонів євро піде на підтримку малого та середнього бізнесу;
5 мільйонів євро — для підтримки малих фермерських господарств.
4 млн євро - на підтримку найбільш вразливих груп населення.
13 млн євро - гуманітарна допомога для населення Донбасу