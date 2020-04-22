Шмигаль: тимчасово заробітки для українців можуть закінчитися

Новини Бізнесу:Заробітчан не випустять на роботу за кордон – Шмигаль.

Уряд України за жодних умов не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це дуже кваліфікована робоча сила, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку. А тому в інтересах держави залучити таких людей до відкриття бізнесу вдома.

"І тому ми сьогодні, в першу чергу, говоримо про створення нових робочих місць, а, в другу чергу, паралельно, про те, що ми будемо кредитувати малий і середній бізнес під дуже вигідні умови. З мінімальною відсотковою ставкою на тривалий термін і з можливим відтермінуванням виплати тіла кредиту, щоб це був дійсно такий початковий кредит", – пояснив прем'єр.

За словами Шмигаля, в деяких країнах Європи зацікавлені роботодавці-аграрії організовували чартерні авіарейси, щоб перевозити робочу силу з інших країн. Але Україна намагатиметься задіяти заробітчан вдома.

"Перемовин про те, щоб вивезти кудись людей на роботи ми не вели й не ведемо. Ні на офіційному, ні на неофіційному рівні. Навіть на рівні між приватними компаніями мені не відомо про таке", – резюмує прем'єр.