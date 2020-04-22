Скачать
Середа, 22.04.2020
У Польщі третю добу горить найбільший національний парк
У Польщі третю добу горить найбільший національний парк
Продовжили карантин до 11 травня, але послаблений
Продовжили карантин до 11 травня, але послаблений
ВООЗ рекомендує УЄФА скасувати міжнародні матчі на 2021 рік
ВООЗ рекомендує УЄФА скасувати міжнародні матчі на 2021 рік
Після карантину Україна буде розвивати внутрішній туризм
Після карантину Україна буде розвивати внутрішній туризм

Шмигаль: тимчасово заробітки для українців можуть закінчитися

Шмигаль: тимчасово заробітки для українців можуть закінчитися
13:15 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: unsplash

Новини Бізнесу:Заробітчан не випустять на роботу за кордон – Шмигаль.

Уряд України за жодних умов не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це дуже кваліфікована робоча сила, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку. А тому в інтересах держави залучити таких людей до відкриття бізнесу вдома.

"І тому ми сьогодні, в першу чергу, говоримо про створення нових робочих місць, а, в другу чергу, паралельно, про те, що ми будемо кредитувати малий і середній бізнес під дуже вигідні умови. З мінімальною відсотковою ставкою на тривалий термін і з можливим відтермінуванням виплати тіла кредиту, щоб це був дійсно такий початковий кредит", – пояснив прем'єр.

Як уряд України буде рятувати економіку

За словами Шмигаля, в деяких країнах Європи зацікавлені роботодавці-аграрії організовували чартерні авіарейси, щоб перевозити робочу силу з інших країн. Але Україна намагатиметься задіяти заробітчан вдома.

"Перемовин про те, щоб вивезти кудись людей на роботи ми не вели й не ведемо. Ні на офіційному, ні на неофіційному рівні. Навіть на рівні між приватними компаніями мені не відомо про таке", – резюмує прем'єр.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Робота, Польща, Європа, Заробітки, Робітники.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Футбольний меморіал Лобановського перенесли через пандемію COVID-19
02 На Covid-19 в світі заражено більше 2,5 мільйони осіб
03 Чемпіонка Росії з велоспорту на шосе Олександра Гончарова дискваліфікована за допінг
04 Манікюр 2020: ідеї вишуканого дизайну
05 Виповнився рік, як Зеленський голова держави - "шутки шутками, а я президент"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Шмигаль: тимчасово заробітки для українців можуть закінчитися
Шмигаль: тимчасово заробітки для українців можуть закінчитися
Які питання будуть розглядати на позачерговому засіданні ВР у п'ятницю
Які питання будуть розглядати на позачерговому засіданні ВР у п'ятницю
Львівський історичний музей буде працювати в умовах карантину
Львівський історичний музей буде працювати в умовах карантину
З чим можна вдягати джинси бойфренди 2020
З чим можна вдягати джинси бойфренди 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся