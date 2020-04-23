Скачать
Четвер, 23.04.2020
Боррель сказав, як ЄС допомагатиме країнам Східного партнерства
Боррель сказав, як ЄС допомагатиме країнам Східного партнерства
Україна в ТКГ ініціює створення групи для відновлення контролю над кордоном
Україна в ТКГ ініціює створення групи для відновлення контролю над кордоном
ВООЗ рекомендує УЄФА скасувати міжнародні матчі на 2021 рік
ВООЗ рекомендує УЄФА скасувати міжнародні матчі на 2021 рік
Після карантину Україна буде розвивати внутрішній туризм
Після карантину Україна буде розвивати внутрішній туризм

Кредитні канікули запровадили вже 30 банків

Кредитні канікули запровадили вже 30 банків
05:02 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:У НБУ пояснювали, що кредитні канікули – це відтермінування боргу, а не його прощення.

За даними Національного банку, кредитні канікули, повністю або частково, вже запровадили 30 банків. Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Ми проаналізували публічні пропозиції на вебсайтах банків. За нашими даними, кредитні канікули повністю або частково запровадили 30 банків. Тобто більшість банків, які активно працюють з населенням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цю опцію також упровадили і більшість фінустанов, що активно кредитують населення або малий бізнес.

Шмигаль: тимчасово заробітки для українців можуть закінчитися

Як повідомлялося, Національний банк 27 березня 2020 року надіслав банкам рекомендації для роботи з позичальниками, які постраждали через пов’язані із пандемією обмеження (встановлення умов кредитних канікул). Також було тимчасово запроваджено особливі правила застосування вимог Положення №351 "Про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями".

У НБУ пояснювали, що кредитні канікули – це відтермінування боргу, а не його прощення. Така "перерва" у розрахунках клієнта з банком на період карантину може стосуватися сплати основної суми кредиту ("тіла" кредиту) чи нарахованих відсотків залежно від пропозиції банку.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

НБУ, Нацбанк, Банк, Кредит, Кредитні Канікули.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Герасим'юк обрали головою Нацради з питань ТБ і радіомовлення
02 На Дніпропетровщині сучасного вигляду набуває Апостолівська школа
03 У Британії від коронавірусу померли вже 18 тисяч осіб
04 Український кінорежисер став лауреатом національної премії "Золота дзига"
05 На Буковині померлих від коронавірусу братів поховали в одній могилі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Міністр охорони здоров'я: Британія досягла піку пандемії
Міністр охорони здоров'я: Британія досягла піку пандемії
Румунія послаблює карантин, але вводить &quot;масковий режим&quot;
Румунія послаблює карантин, але вводить "масковий режим"
Кредитні канікули запровадили вже 30 банків
Кредитні канікули запровадили вже 30 банків
Що відомо про мусульманський піст - Рамадан
Що відомо про мусульманський піст - Рамадан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся