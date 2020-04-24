В Україні ярими культурами засіяли 52% площ

Новини Бізнесу:Найбільший приріст площ за тиждень відбувся за рахунок кукурудзи (+1,4 млн га) та соняшнику (1,2 млн га).

Хід весняної сівби демонструє позитивну динаміку; на 23 квітня в Україні ярими культурами засіяно 7,8 млн гектарів, або 52% прогнозованих площ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"Незважаючи на посушливі погодні умови та дефіцит вологи, аграрії за тиждень (16 - 23.04) посіяли ще 3 млн га ярих зернових, зернобобових та технічних культур. Так, станом на 23 квітня польові роботи проведені на площі 7,8 млн га, що становить 52% до прогнозу (15,3 млн га)", - йдеться у повідомленні

За інформацією пресслужби, зокрема, посіяно:

ярої пшениці – 119 тис. га із прогнозованих 132,5 тис. га;

ярого ячменю – 1 млн 73 га із 1,1 млн га;

кукурудзи – 2,4 млн га із 5,4 млн га;

цукрових буряків – 199,8 тис. га із 209 тис. га;

соняшнику – 3,2 млн га із 6,2 млн га;

сої – 237 тис. га із прогнозованих 1,4 млн га.

Наголошується, що кращими за темпами сівби цього тижня були агровиробники Миколаївської (+314 тис. га), Полтавської (+274 тис. га), Кіровоградської (+257 тис. га), Одеської (+247 тис. га) та Запорізької (+218 тис. га) областей.

Загалом, прогнозована площа 10 основних ярих культур в Україні становить 15,26 млн га, що на 0,3 млн га більше, ніж торік, нагадали в міністерстві.