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Кабмін продовжив спецобов'язки "Нафтогазу" з постачання газу тепловикам на рік

Кабмін продовжив спецобов'язки "Нафтогазу" з постачання газу тепловикам на рік
21:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:"Нафтогаз" також до 1 липня викуповуватиме всі обсяги газу в АТ "Укргазвидобування" для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів.

Уряд своїм рішенням продовжив дію спеціальних зобов'язань НАК "Нафтогаз України" до 1 липня 2020 року.

Про це йдеться у постанові уряду від 24 квітня 2020 р. № 303 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867". Раніше дія ПСО мала завершитися 1 травня.

"У пункті 3 постанови цифри і слова “1 травня 2020 року” замінити цифрами і словами “1 травня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

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Таким чином, Нафтогаз до 1 липня продаватиме природний газ газзбутам для потреб населення, виробникам тепла, релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та ДП “Міжнародний дитячий центр “Артек”.

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Газ, Нафтогаз, Кабмин, "Нафтогаз України", Уряд.
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