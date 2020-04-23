В Мінфіні розповіли, що буде у випадку неприйняття "антиколомойського" закону

Новини Бізнесу:Сергій Марченко сподівається, що Верховна Рада все ж проголосує за "банківський" законопроект і Україна зможе отримати допомогу МВФ.

Мінфін сподівається отримати кошти від МВФ (перший транш у розмірі мінімум 1,75 млрд дол) до кінця травня - залишилося проголосувати закон про банки у другому читанні.

Про це в інтерв'ю liga.net заявив голова Мінфіну Сергій Марченко.

На питання, яку суму розраховують отримати від МВФ для прямого фінансування бюджету, міністр відповів:

"Поки виходимо на мінімальну суму в 3,5 млрд дол в цьому році. З огляду на динамічну ситуацію із боку МВФ стосовно збільшення підтримки для країн-членів, ведемо перемовини щодо збільшення цієї суми".

За його словами, перший транш буде у розмірі мінімум 1,75 млрд доларів.

Кошти сподіваються отримати до кінця травня, меморандум погодили на технічному рівні - залишилось проголосувати "антиколомойський" закон у другому читанні.

Відповідаючи на питання, що буде у випадку, якщо за закон не проголосують найближчими місяцями, голова Мінфіну підкреслив:

"Це буде архіскладна і дуже болюча історія. Ми зупинимо фінансування багатьох запланованих видатків, у тому числі соціальних. Одним словом, доведеться приймати непопулярні рішення і йти на непрості кроки, які відчують на собі всі".

На питання, чи готовий він гіпотетично бути міністром фінансів, який взяв би на себе політичну відповідальність з оголошенням дефолту в Україні, Марченко наголосив:

"Ні! Я прийшов сюди не для цього. Це - суто політична історія. Я не маю намірів руйнувати репутацію України. І я зроблю все від мене залежне, щоб не допустити цього".