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Які питання будуть розглядати на позачерговому засіданні ВР у п'ятницю

Які питання будуть розглядати на позачерговому засіданні ВР у п'ятницю
12:52 Сьогодні Телеграф Укринформ rada.gov.ua

Новини України:Народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура оприлюднив перелік питань, які народні депутати планують розглянути на позачерговому засіданні.

"Перелік питань на позачергове засідання в п'ятницю", - написав Олександр Качура.

Так, оприлюднений депутатом документ свідчить, що на позачерговому засіданні в п'ятницю передбачено розгляд проєктів постанов "Про скасування рішення Верховної Ради України від 16 квітня 2020 року про прийняття в цілому як закону проєкту Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" (№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3) та "Про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 16.04.2020 року про прийняття в другому читанні як закону проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"(№2653-П).

Крім того, планується розглянути законопроєкти №2769 "Про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави)", №2372 "Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії", №2809 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів".

Також передбачено розгляд законопроєкту №2656 "Про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо підстав звільнення Директора Національного бюро за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення".

Депутати мають намір розглянути законопроєкт №3205 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" і альтернативний до нього.

Також планується у повторному першому читанні розглянути законопроєкт №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт".

Депутати планують розглянути і законопроєкти №3364 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі)" та №2234 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення відповідальності за формування системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування".

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Крім того, у п'ятницю планується проведення додаткового позачергового засідання Верховної Ради. На ньому передбачено розгляд проєкту постанови №3358 "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини Державного бюджету України".

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook підтвердив, що у п'ятницю планується провести два позачергових засідання, а також оприлюднив порядок денний. Депутат додав, що засідання планується "як тільки закінчиться школа-онлайн на каналі "Рада".

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі Укрінформу повідомила, що 24 квітня може відбутися два позачергових пленарних засідання Верховної Ради.

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ВР, Верховна Рада, Уряд, Засідання, Розклад.
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