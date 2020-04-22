Виповнився рік, як Зеленський голова держави - "шутки шутками, а я президент"

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Рівно рік тому, 21 квітня 2019 року, відбувся другий тур президентських виборів, на яких Володимир Зеленський отримав 73,2% голосів виборців. Показові фотографії, починаючи з новорічної ночі-2019, коли Зеленський заявив про своє висунення в президенти, і закінчуючи сьогоднішнім днем. В ефірі одного з телеканалів в новорічну ніч-2019 Володимир Зеленський заявив про своє висунення в президенти.

Зеленський відповідає на запитання журналістів після подачі документів у Центральну виборчу комісію для реєстрації його як кандидата в президенти, в Києві, 25 січня 2019 року.