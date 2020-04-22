Виповнився рік, як Зеленський голова держави - "шутки шутками, а я президент"

Рівно рік тому, 21 квітня 2019 року, відбувся другий тур президентських виборів, на яких Володимир Зеленський отримав 73,2% голосів виборців. Показові фотографії, починаючи з новорічної ночі-2019, коли Зеленський заявив про своє висунення в президенти, і закінчуючи сьогоднішнім днем. В ефірі одного з телеканалів в новорічну ніч-2019 Володимир Зеленський заявив про своє висунення в президенти.
Зеленський відповідає на запитання журналістів після подачі документів у Центральну виборчу комісію для реєстрації його як кандидата в президенти, в Києві, 25 січня 2019 року.
Кандидати у Президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський під час дебатів на НСК "Олімпійський", в Києві, 19 квітня 2019 року.
Президент України Володимир Зеленський тримає один з офіційних символів глави держави - Булаву - на урочистому засіданні Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги новообраним президентом у Києві, 20 травня 2019 року.
Володимир Зеленський під час першого засідання Верховної Ради IX скликання, у Києві, 29 серпня 2019 р.
25 вересня в Нью-Йорку Дональд Трамп і Володимир Зеленський вперше провели переговори.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями, термін обсервації яких завершився, в медцентрі в Нових Санжарах (Полтавська область), 5 березня 2020 р. 20 лютого 45 українців і 27 іноземців, евакуйованих з Уханя, помістили на 14-денну обсервацію у медичному центрі «Нові Санжари» у Полтавській області. Термін обсервації евакуйованих з Китаю українців і іноземців в медцентрі у Нових Санжарах завершився 5 березня о 12.00.
Президент України Володимир Зеленський під час засідання Верховної Ради України в Києві, 30 березня 2020 р.