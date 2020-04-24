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У Мінфіні кажуть, що Нефьодов і Верланов втратили довіру людей і мали піти

У Мінфіні кажуть, що Нефьодов і Верланов втратили довіру людей і мали піти
21:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Марченко також підкреслив, що кадрові рішення – найбільш помітна, але не єдина площина реформування ДМС і ДПС.

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що звільнені сьогодні з посад голова Державної податкової служби Сергій Верланов та голова Митної служби Максим Нефьодов втратили довіру людей і мали піти. Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Кадрові зміни у ДПС і ДМС назріли давно. Я це неодноразово наголошував. У суспільстві давно існує критична маса нереалізованих сподівань щодо діяльності Митниці та Податкової. Навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання. А в нинішніх умовах їхнє перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки. Вони втратили довіру людей і мали піти", - наголосив міністр.

За його словами, це перший крок до очищення фіскальних органів держави.

Марченко повідомив, що наразі виконання обов’язків голови Митної служби тимчасово покладено на керівника одного з департаментів ДМС Ігоря Муратова, а виконання обов’язків голови Податкової - на Михайла Тітарчука, заступника голови ДПС.

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"Ближчими днями буде призначено нових очільників цих двох відомств", - зазначив він.

"Паралельно ми готуємо інституційні зміни в обох відомствах. Формуємо нові управлінські команди. Визначаємо внутрішні структури та функціонал. Ідеться про рестарт обох служб. Прозорість – найкращий аргумент проти корупції й тіньових схем", - заявив він.

Як повідомлялося, у п'ятницю на позачерговому засіданні уряду було звільнено голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

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Нефьодов, Мінфін, Звільнення, Верланов, Сергій Марченко.
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