Скачать
Неділя, 26.04.2020
Зеленський нагородив рятувальників, які гасили пожежі у Зоні відчуження
Зеленський нагородив рятувальників, які гасили пожежі у Зоні відчуження
МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
ФК "Динамо" програв "Шахтарю"
ФК "Динамо" програв "Шахтарю"
Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови

МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню

МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
18:35 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: unsplash

Новини Бізнесу:Усі медики та лікарні, які лікували пацієнтів з COVID-19, але не були в списку медзакладів, які мають займатися цим першочергово, також буть профінансовані.

Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 24 квітня.

"Ми кажемо про ті лікарні, які не буди визначені в переліку лікарень першої хвилі, але все-таки лікували хворих на коронавірусну хворобу.

Тому, щоб була справедливість, якщо надавалася відповідна допомога, то держава повинна оплатити цей процес лікування та медики повинні отримати ту підвищену заробітну плату, про яку ми говорили", – розповів Степанов.

Тобто медики мають отримати зарплату у розмірі 300%, а лікарні мають отримати відповідне фінансування.

Проте раніше Степанов заявив, що доплати лікарям, які працюють з COVID-19 – відповідальність місцевої влади.

Які правила для тих, хто буде відмовлятися від госпіталізації

"В органах місцевого самоврядування, як місті Києві, так і в інших містах України, є така можливість, згідно з законодавством – встановлювати відповідні доплати медикам, які працюють в лікарнях, які ж комунальною власністю тої чи іншої громади.

Ми, як міністерство, дуже підтримаємо такі рішення. Ми дуже вдячні місцевому самоврядуванню, що вони в такий спосіб піклуються про наших лікарів" – сказав він.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Медики, Гроші, Пандемия, Зарплатня, Лікарні.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Погода найближчими днями посприяє очищенню повітря в Києві і області
02 У Запоріжжі закрили гуртожиток, де виявили спалах коронавірусу
03 У Саудівській Аравії злочинців не наказуватимуть батогами
04 Поради, як на карантині заробляти гроші
05 На Донбасі 10 разів порушували тишу, втрат немає
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Які правила для тих, хто буде відмовлятися від госпіталізації
Які правила для тих, хто буде відмовлятися від госпіталізації
Коли Італія планує відкрити головні визначні пам'ятки
Коли Італія планує відкрити головні визначні пам'ятки
Україна відновлює авіарейси, щоб евакуювати своїх громадян
Україна відновлює авіарейси, щоб евакуювати своїх громадян
Поради, як на карантині заробляти гроші
Поради, як на карантині заробляти гроші
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся