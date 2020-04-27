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Україна піднялась в рейтингу витрат на оборону

Україна піднялась в рейтингу витрат на оборону
21:25 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: unsplash

Новини Бізнесу:Глобальні військові витрати зросли найбільше за десятиліття, Німеччина стала лідером за витратами у Європі, Україна теж збільшила витрати.

Про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI) про тенденції у військових витратах основних країн-гравців у 2019 році, пише "Європейська правда".

Загальна сума військових витрат за 2019 рік являє собою збільшення на 3,6 відсотка в порівнянні з 2018 роком і найбільше щорічне зростання витрат з 2010 року.

У п'ятірку країн, які витрачали у 2019 році на оборону найбільше і на їх частку яких припадало 62% витрат, увійшли Сполучені Штати, Китай, Індія, Росія і Саудівська Аравія. Це перший випадок, коли дві азіатські держави увійшли до трійки країн, які витрачають на оборону найбільше.

Німеччина за військовими витратами лідирує у Європі.

Військові витрати Німеччини зросли на 10% у 2019 році, до 49,3 мільярда доларів. Це було найбільше зростання витрат серед 15 країн, які найбільше витратили на оборону у 2019 році.

"Зростання військових витрат Німеччини частково можна пояснити сприйняттям збільшеної загрози з боку Росії, яку поділяють багато держав-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО)", - говорить Дієго Лопес Да Сілва, науковий співробітник SIPRI.

"У той же час, однак, військові витрати Франції і Британії залишалися відносно стабільними", – додав він.

Збитки туристичної індустрії Німеччини становлять 24 млрд євро

Різко зросли військові витрати держав-членів НАТО в Центральній Європі: наприклад, витрати Болгарії зросли на 127%, головним чином за рахунок оплати нових бойових літаків, і Румунії – на 17%. Загальні військові витрати всіх 29 держав-членів НАТО в 2019 році склали 1035 мільярдів доларів.

У 2019 році Росія стала четвертою у світі за військовими витратами, збільшивши на 4,5 відсотка до 65,1 мільярда доларів. "При 3,9% ВВП тягар військових витрат Росії був одним з найвищих в Європі в 2019 році", – говорить Олександра Куімова, науковий співробітник SIPRI.

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Оборона, Армия, Самооборона, Україна, Захист країни.
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