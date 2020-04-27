Збитки туристичної індустрії Німеччини становлять 24 млрд євро

Новини подорожі:Коронавірусна криза обійшлася німецькій туристичній індустрії в березні і квітні в 24 мільярди євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава асоціації туристичних туроператорів Німеччини Рейнхард Мейєр в інтерв'ю RND.

За його словами, терміново необхідна державна підтримка малого бізнесу у сфері туризму. "Тільки на Великдень ми не дорахувалися 70 мільйонів ночівель", - сказав він.

Мейєр сказав, що очікує поступового повернення до нормального життя, в першу чергу для довгострокових туристів і тих, хто приїжджає в будинки відпочинку.

За його словами, одноденний туризм буде можливий не пізніше кінця літа. Тоді будуть потрібні суворі правила, щоб не допустити переповненості німецьких пляжів.

Мейєр каже, що якщо люди не будуть слідувати правилам, це може поставити під загрозу всю галузь.

Станом на 27 квітня, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Німеччині перевищила 155 тисяч, загальна кількість смертельних випадків зросла до 5750.

Нагадаємо, за планом поступового виходу з карантину, погодженого канцлеркою Німеччини та прем’єрами федеральних земель, більшість обмежень діятиме до 3 травня. Магазинам з торговою площею до 800 квадратних метрів дозволили відкритися з 20 квітня. Великі заходи будуть заборонені до 31 серпня.