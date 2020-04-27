Скачать
Понеділок, 27.04.2020
Що потрібно знати про нову соцдопомогу для українців
Що потрібно знати про нову соцдопомогу для українців
У Франції рекордне зростання кількості безробітніх
У Франції рекордне зростання кількості безробітніх
Автоперегони "Формули-1" у цьому році скасовані
Автоперегони "Формули-1" у цьому році скасовані
Що потрібно робити, щоб вільно заговорити англійською
Що потрібно робити, щоб вільно заговорити англійською

У Франції рекордне зростання кількості безробітніх

У Франції рекордне зростання кількості безробітніх
17:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Світові новини:У Франції зафіксовано рекордне зростання кількості безробітних, на 246 тис. або на 7,1% у березні ц.р. внаслідок пандемії COVID-19 .

З такою заявою виступило Національне агентство зайнятості Франції, повідомляє Europe 1.

"Зафіксовано рекордне зростання кількості безробітних у Франції у березні: + 7,1% або на 246 100 осіб більше, ніж у лютому. Кількість безробітних становить - 3 732 500", - йдеться у заяві.

В агентстві зазначають, що різке зростання безробіття в країні пов’язане передусім з "комбінованим ефектом коронавірусної кризи та обмежувальних заходів, запроваджених з 17 березня, щоб спробувати стримувати епідемію".

У Франції режим карантину продовжено до 11 травня. Громадяни зобов'язані перебувати на "домашньому" карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

Після 11 травня у Франції планується поступове відкриття дошкільних закладів, відновлення навчання у загальноосвітніх школах і ліцеях, окрім університетів. Також розглядається можливість відкриття підприємств у деяких галузях економіки.

У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус

Як повідомляв Укрінформ, у Франції з початку епідемії 1 березня підтверджено 124 575 випадків інфікування; 22 856 людей померли (242 упродовж доби); 87 985 пацієнтів госпіталізовано, включаючи 4 682 особи, які перебувають в реанімації; 44 903 людини виписані з лікарень після одужання.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Франция, Робота, Європа, Безробіття, Криза.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Голос країни 10 сезон 15 випуск: як пройшов фінал проєкту і хто переміг
02 Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
03 МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
04 У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус
05 За карантин ціни на житло збільшилися на 10%
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
СБУ назвала замовників вбивства Гандзюк
СБУ назвала замовників вбивства Гандзюк
Мінцифри запустило електронний кабінет громадянина у додатку &quot;Дія&quot;
Мінцифри запустило електронний кабінет громадянина у додатку "Дія"
У Британії штучний інтелект буде боротися з кібератаками
У Британії штучний інтелект буде боротися з кібератаками
В Одесі 90 українців, які прилетіли з Туреччини, помістили на обсервацію
В Одесі 90 українців, які прилетіли з Туреччини, помістили на обсервацію
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся