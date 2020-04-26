У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус

Світові новини:У Білорусі станом на шосту ранку 26 квітня зафіксували 10 463 випадки захворювання на коронавірус.

Згідно з наведеними даними, всього в Білорусі було проведено 147 525 тестів.

З початку епідемії в країні від коронавірусу померли 72 пацієнти. Ще 1 695 осіб одужали і були виписані з лікарень.

За даними білоруських ЗМІ, станом на суботу, 25 квітня, кількість інфікованих COVID-19 у Білорусі становила 9 590 осіб. Таким чином, за минулу добу COVID-19 діагностували у 873 жителів Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, Білорусь сьогодні - одна з небагатьох країн, в якій практично не запроваджені карантинні заходи.

Станом на 24 квітня коронавірус у Білорусі був зареєстрований у 8 022 осіб.

За останніми даними Worldometer, станом на 26 квітня у світі зафіксовано 2 938 294 випадки зараження коронавірусом, з них 203 796 летальних, 841 446 осіб одужали.