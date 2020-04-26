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У Туреччині за добу більше людей одужало, ніж захворіло

У Туреччині за добу більше людей одужало, ніж захворіло
07:19 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:23 квітня у 31 провінції Туреччини на чотири дні запроваджено комендантську годину, яка передбачає цілковиту заборону виходити з дому.

За підсумками минулої доби в Туреччині виписали з лікарень 3845 пацієнтів, які перенесли Covid-19, – це на 984 більше, ніж кількість інфікованих осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

«За останні 24 години виписано 3845 пацієнтів та встановлено 2861 новий діагноз. Кількість виписаних на 984 більше, ніж нових пацієнтів. Загальна кількість осіб, які одужали, перевищила 25 тисяч», - зазначив очільник МОЗ.

Він додав, що за добу було зроблено 38 306 тестів. Загалом від початку епідемії їх кількість сягнула 868 565. При цьому було виявлено 107 773 випадки інфікування.

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За даними статистики, кількість померлих від Covid-19 у Туреччині зменшується 6-й день поспіль. Так, 19 квітня їх було 127, а минулої доби - 106. У результаті інфікування коронавірусом померли 2706 мешканців країни.

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Статистика, Пандемия, Туреччина, Коронавірус.
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