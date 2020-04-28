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Малюська: Антирейдерська комісія розглядає понад тисячу скарг

Малюська: Антирейдерська комісія розглядає понад тисячу скарг
17:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Наразі на розгляді Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг у сфері державної реєстрації перебуває понад тисяча скарг на дії реєстраторів.

«Зараз більше тисячі скарг перебуває на розгляді «антирейдерської» комісії , так званої Колегії ( Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг у сфері державної реєстрації - ред). Щоб пришвидшити розгляд скарг, ми навіть створили три колегії окремих, які працюють паралельно, залежно від розгляду скарг», - про це сказав міністр юстиції Денис Малюська під час онлайн-зустрічі, ініційованої Асоціацією правників України.

Він нагадав, що на період карантину було прийнято рішення розглядати скарги в одноособовому порядку в найкоротші терміни, проте «зараз у зв’язку з тим, що кількість рейдерських дій, порушень у сфері реєстрації збільшилася, очевидно, люди відчули, що колегія не працює, на паузі, відповідно довелося відновити роботу колегії».

Минулого тижня, додав міністр, Колегія відновила свою роботу і планує щотижня розглядати не менше 100 скарг.

Окрім того, Малюська зауважив, що «накал рейдерства істотно зменшився, а рейдерські дії, якщо їх хтось і збирається вчиняти, стали набагато дорожчими».

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«У нас не було належної реакції правоохоронних органів. Ми відключали людей від реєстру, реєстраційну дію скасовували, повертали попередній стан, повертали у власність, але подальших кроків з боку правоохоронних органів часто не відбувалося. Зараз нібито є більш-менш адекватна кооперація з Нацполом, і почнуться по суті кримінальні переслідування реєстраторів, щодо яких у нас є величезна купа матеріалів щодо незаконних дій, вчинених такими реєстраторами. Тобто це вже відбувається», - анонсував міністр юстиції.

Окрім того, він повідомив, що наразі завершується розробка чергового «антирейдерського» законопроєкту, який міститиме новели щодо протидії рейдерству.

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Рейдери, Скарги, Малюська, Антирейдерська комісія.
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