Boeing знизить виробництво і скоротить персонал через пандемію

Новини Бізнесу:Американський концерн Boeing Co., один із найбільших світових виробників авіаційної, космічної та військової техніки, повідомив, що скоротить персонал і зменшить обсяг виробництва на тлі пандемії коронавірусу.

Американський концерн Boeing Co., один із найбільших світових виробників авіаційної, космічної та військової техніки, повідомив, що скоротить персонал і зменшить обсяг виробництва на тлі пандемії коронавірусу.

Компанія скоротить виробництво лайнерів 787 удвічі - до семи літаків на місяць - до 2022 року і відновить виробництво літаків 737 MAX у невеликому обсязі в поточному році, а до 2021 року збільшить його до 31 літака на місяць.

Boeing планувала виробляти приблизно в два рази більше лайнерів 737 MAX до того, як регулятори заборонили їх експлуатацію в березні 2019 року у зв'язку з двома катастрофами.

Також компанія скорочує обсяг виробництва літаків Boeing 777.

Boeing планує скоротити 10% персоналу. Станом на 1 січня в компанії працювала 161 тис. людей.

"Пандемія коронавірусу завдає нашому бізнесу важкий удар, позначаючись на попиті з боку авіакомпаній, безперервності виробництва, а також стабільності ланцюга поставок", - повідомив головний виконавчий директор Boeing Девід Келхун у листі співробітникам.

Європейський аерокосмічний концерн Airbus SE на початку квітня також прийняв рішення про скорочення виробництва. Компанія повідомила, що зменшить випуск літаків на третину на тлі обмеження міжнародних перельотів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Акції Boeing під час торгів у середу дорожчають на 8,4%.