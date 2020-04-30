В Україні після карантину зросте попит на курятину

Новини Бізнесу:КИЇВ. 30 квітня. УНН. На тлі карантину в Україні зросте попит на доступні у ціні продукти харчування, зокрема курятину. Про це розповів старший науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Ярослав Навроцький, передає УНН із посиланням на пресслужбу інституту.

КИЇВ. 30 квітня. УНН. На тлі карантину в Україні зросте попит на доступні у ціні продукти харчування, зокрема курятину. Про це розповів старший науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Ярослав Навроцький, передає УНН із посиланням на пресслужбу інституту.

"У ситуації, що склалася, найбільш перспективним виглядає сектор птахівництва, оскільки м’ясо курятини поки що найбільш дешеве", - розповів фахівець.

Разом з тим, попит на інші види продукції тваринництва – впаде. Йдеться, зокрема, про м'ясо великої рогатої худоби. Це - найбільш дорогий вид м’ясної продукції, який з початку року подорожчав на 9,2 % – до 157,22 грн за кг.

Крім того, може впасти попит на деякі види молочної продукції, зокрема дорогі сири.

Галузь рослинництва буде розвиватися неоднорідно, вважає експерт.

"Найбільш імовірним буде підвищення попиту на продукти борщового набору: цибуля, морква, картопля, буряк, а також яблука, адже вони є порівняно дешевими товарами довготривалого зберігання", - розповів Навроцький.

При цьому, попит на групи товарів нетривалого зберігання, такі як томати, огірки, ягоди та зелень, знижуватиметься, прогнозує експерт.

У свою чергу попит на різні види зерна та крупи буде високим, додає Навроцький.

"Якщо з лютого 2019 року до лютого 2020 року середньомісячна ціна гречки у торгівельних мережах зросла на 74,5 % – з 17,30 грн/кг до 30,19 грн/кг, то лише протягом березня-квітня цього року внаслідок ажіотажного попиту вона зросла на 43,2 % – до 43,22 грн/кг", - інформує він.

Попит на тропічні види фруктів і овочів, горіхи і органічну продукцію також знизиться. Як на занадто коштовні.

"Ця тенденція буде посилюватися в найближчі кілька місяців. При цьому збережеться попит на часник, цибулю, імбир і лимон, як види продуктів, що на думку населення здатні підвищувати імунітет", - розповів він.

Навроцький прогнозує, що цьогоріч виробникам продуктів харчування буде "не солодко". Через погодні умови, проблеми з постачанням запасних частин до техніки, міндобрив, посівного матеріалу, засобів захисту рослин.

Однак через високий рівень агрокультури та працьовитість фермерів кризи в АПК не буде, вважає він.