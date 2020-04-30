Курс гривні четвертий день поспіль зростає до долара

Новини Бізнесу:Нацвалюта за офіційним курсом зросла до долара до 26,96 грн/дол.

Національний банк України на понеділок, 4 травня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,96 грн/дол., тобто гривня четвертий день поспіль, зросла до долара - на цей раз на одну копійку.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 29,29 грн/євро, що на 5 копійок нижче за попередній показник.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,94/26,97 грн/дол., до євро – 29,30/29,33 грн/євро.

Вартість долара США в обмінних пунктах Києва на ранок четверга, 30 квітня, знизилася на 5 копійок - до 27,20 грн за долар, а вартість євро в порівнянні з попереднім днем знизилася також на 5 копійок - до 29,55 грн.

Національний банк України на четвер, 30 квітня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,97 грн/дол., тобто гривня третій день поспіль, зросла до долара - на цей раз на 8 копійок.