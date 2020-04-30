ПФУ спрямував на пенсії цього місяця 1,2 мільярда

Новини Бізнесу:Пенсійний фонд України з початку місяця спрямував на виплату пенсій у травні 1,2 мільярда гривень.

Про це інформують на сторінці Пенсійного фонду України в Facebook.

"30 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 502,5 мільйона гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 1,2 мільярда гривень", - ідеться в повідомленні.

У ПФУ наголошують, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ „Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому.