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ПФУ спрямував на пенсії цього місяця 1,2 мільярда

ПФУ спрямував на пенсії цього місяця 1,2 мільярда
17:19 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:Пенсійний фонд України з початку місяця спрямував на виплату пенсій у травні 1,2 мільярда гривень.

Про це інформують на сторінці Пенсійного фонду України в Facebook.

"30 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 502,5 мільйона гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 1,2 мільярда гривень", - ідеться в повідомленні.

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У ПФУ наголошують, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію зарахують на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ „Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому.

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ПФУ, Пенсия, Пенсионері, Україна, Пенсійний фонд.
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