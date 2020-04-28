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Нацбанк роз'яснив нові вимоги до переказу коштів

Нацбанк роз'яснив нові вимоги до переказу коштів
17:07 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:В Україні з 28 квітня набирають чинності нові вимоги для здійснення платежів відповідно до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

"Це жодним чином не вплине на більшість звичайних операцій з переказу грошей. Проблем із дистанційною сплатою комунальних послуг, оплатою податків, товарів та послуг чи іншими звичайними переказами громадян, зокрема з картки на картку, не має виникати", - про це повідомляє пресслужба НБУ у своєму роз'ясненні стосовно того, як правильно здійснювати платежі з 28 квітня.

Приміром, якщо громадянин має 10 тисяч гривень, які хоче переказати родичу чи знайомому, то краще здійснити безготівковий платіж на рахунок знайомого чи родича. Такі платежі здійснюються, як і раніше, без обмежень за сумою. Адже власники банківських рахунків вже ідентифіковані та верифіковані банками, які відкривали їм такі рахунки. Таку сплату просто і зручно можна здійснити віддалено за допомогою дистанційних сервісів банку.

Якщо ж громадянин має виключно готівку – тоді цей платіж можна зробити: у відділенні банку, маючи з собою паспорт, через пристрої з функцією прийому готівки – термінали самообслуговування, банкомати (далі – ПТКС), які технологічно зможуть забезпечити верифікацію платника. Якщо це, наприклад, ПТКС банку, в якому платник має картку, тоді банк зможе верифікувати його за допомогою такої картки.

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Часто виникає питання щодо переказу коштів сумою 5 тис. грн. В даному випадку безготівкові платежі з картки на картку чи з рахунка на рахунок, як і раніше, можна здійснювати без будь-яких обмежень, і дробити платежі на частини не потрібно. Власники банківських рахунків, до яких прив'язані платіжні картки, і зараз вже є достатньо ідентифікованими.

Крім того, звичайні операції громадян на невеликі суми не є об’єктом фінансового моніторингу. Адже це – низькоризикові операції, банк їх не буде прискіпливо перевіряти.

Більше того, Національний банк ніколи не вимагав, щоб клієнти банків надавали інформацію про джерела походження коштів за звичайними операціями на невеликі суми.

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Якщо громадянин хоче переказати у відділенні банку готівкою більше 5 тис. грн, маючи при собі паспорт, він не повинен підтверджувати банку походження своїх коштів. Громадянам не треба для кожного невеликого платежу мати при собі довідку про доходи чи інші документи. Підтверджувати походження коштів треба лише під час великих – понад 400 тис. грн – операцій.

Як повідомлялося, Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" встановлює зокрема нові вимоги до належної перевірки клієнтів фінансових установ. Законом передбачено обов'язок державних регуляторів привести свої нормативно-правові акти у відповідність до вимог закону протягом трьох місяців із дати набрання його чинності, тобто до 28 липня 2020. Норми статті 14 закону не поширюються на: сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми); сплату кредиту в сумі до 30 тис. грн (за умови, що фінансова установа може визначити особу платника, якій уклав договір з отримувачем); перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки, тощо.

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Нацбанк, Банк, Закон, Финансі, Переказ коштів.
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