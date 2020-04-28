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Все більше українців не погашають кредити

Все більше українців не погашають кредити
14:53 Сьогодні Телеграф today.ua Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:У період епідемії багатьох відправили у безстрокову неоплачувану відпустку або скоротили.

Деякі українці знайшли роботу віддалено, а деякі почали нерозумно брати кредити в сумнівних організаціях. У зв’язку з цим різко впав рівень погашення заборгованостей — боргів занадто багато, а нові прибутки не надходять. Що відбувається з доходами українців під час пандемії та де брати джерело заробітку, читайте в нашому матеріалі.

Доходи та витрати

Світова глобалізація дозволяє будь-якому охочому опанувати нові методи збереження бюджету. Існують сотні онлайн-застосунків, за допомогою яких можна відстежувати свої покупки, планувати доходи та витрати. Існують фінустанови, що готові надати кешбек за користування їхніми послугами. Серед них — mono, Альфа, Приват та інші банки. Крім того, деякі компанії пропонують різні акції, якими можна скористатися з вигодою.

Українці часто нехтують усіма цими можливостями через лінь або незнання про їхнє існування. Одним з виходів для них стає невигідний кредит. Часто клієнти ведуться на красиву рекламу в інтернеті про безвідсоткові позики, які насправді — маркетинговий хід. І якщо ліцензовані та чесні компанії заздалегідь попереджають, що під цим йдеться про кредит під 0,01%, то шахраї про це ніколи не повідомляють. Крім того, в договорі можуть виявитися складні деталі, які позичальник не брав до уваги під час підписання. Таким чином, позичальник може добровільно погодитися на шалені відсотки часом більші, ніж саме тіло кредиту.

Де взяти гроші, щоб погасити поточний кредит

Деякі фінустанови пропонують послугу рефінансування. Клієнт підписує з новою компанією договір на оформлення позики, а організація погашає заборгованість перед попередньою. Це зручно, якщо строк уже підбігає до кінця, пролонгація не передбачена згідно з політикою компанії, а потрібної суми на погашення немає.

Не варто намагатися взяти ще один кредит в іншому банку. Співробітники банків та автоматичні системи ретельно перевіряють інформацію щодо потенційних клієнтів і отримують дані в Українському бюро кредитних історій. Якщо КІ проблемна, в кредиті відмовлять. Отримати відмову можна і в МФО, якщо клієнт відомий як регулярний неплатник. Однак, якщо позичальникові потрібна невелика сума й у нього немає серйозних проблем із заборгованостями, мікрофінансові організації підуть назустріч.

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У період карантину кожна фінорганізація зобов’язана гарантувати позичальникам кредитні канікули згідно з прийнятим законом. Таким чином, до кінця пандемії позичальникам перестануть нараховувати пеню та штрафи. Однак відсотки платити все одно доведеться, і сума може вийти значною. Тому, якщо можливість погасити кредит онлайн є, краще нею скористатися.

Альтернативні методи отримання грошей

Крім кредитів, доступні й інші опції. Ці варіанти підходять, якщо гроші потрібні не миттєво, а в перспективі — як додатковий заробіток. У період карантину саме час згадати про свої хобі та монетизувати їх. Прикладні захоплення (в’язання, вишивка, шиття тощо) можуть принести істотний дохід. На біржі фрілансерів можна знайти підробіток райтерам, дизайнерам, перекладачам тощо.

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Банки, Гроші, Борг, Финансі, Кредити.
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