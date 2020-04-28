Українські дипломати виділили мільйони на допомогу медикам

Новини України:Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з керівником благодійного фонду "Повернись живим" Віталієм Дейнегою оголосили про спільну благодійну акцію .

Акцію Міністерства закордонних справ України та фонду "Повернись живим". У її рамках українські дипломати в усьому світі перерахували частину заробітної плати на потреби військових медиків Збройних Сил України, передає УНН.

"Ми сьогодні зібрались у Міністерстві закордонних справ для того, щоб оголосити про нашу спільну акцію і благодійного фонду "Повернись живим", яка називається "Захистити захисника". У рамках цієї акції українські дипломати, співробітники міністерства закордонних справ зібрали понад 1 750 000 грн і перерахували їх на рахунок благодійного фонду "Повернись живим".

Ці гроші українські дипломати відрахували від своїх зарплат - це безпосередньо їхній дохід, яким вони поділились із фондом для того, щоб фонд закупив необхідне обладнання для військових медиків, медиків ЗСУ", - повідомив очільник МЗС на брифінгу.

З його слів, мотивація дипломатів була у тому, що "з 2014 року ми у МЗС відчуваємо особливий зв’язок зі Збройними силами та іншими захисниками нашої держави від збройної агресії".