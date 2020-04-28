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Вівторок, 28.04.2020
Кабмін обіцяє цього тижня доопрацювати план виходу України з карантину
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Кабмін обіцяє цього тижня доопрацювати план виходу України з карантину

Кабмін обіцяє цього тижня доопрацювати план виходу України з карантину
03:10 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Поетапний вихід із карантину залежатиме передусім від ситуації із рівнем захворюваності та смертності від коронавірусної хвороби.

Кабінет Міністрів України планує протягом тижня представити деталізований план поетапного виходу з карантину. Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція «Слуга народу») в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цього тижня від Кабінету міністрів заплановано дати більш розширену інформацію щодо тих п’яти етапів, які вже було анонсовано, тому що та інфографіка і та коротка інформація, що вже була дана, – це тільки, можна сказати, драфт, такі напрацювання, які зараз деталізуються і, за планами, найближчим часом мали би буди більш ширше представлення для журналістів і громадськості. Тобто щодо кожного етапу з боку виконавчої влади, міністерств готується зараз детальніше пояснення», – зазначив Мокан.

«Тобто статистика буде тією величиною, яка визначатиме швидкість виходу з карантину. По-друге, дійсно поетапний вихід із карантину не означає, що засоби індивідуального захисту не потрібно буде носити, не зберігати соціальну дистанцію та не адаптовувати під такі превентивні заходи діяльність установ і заходів. Але економічна активність диктує свої правила і те, що держава зобов’язана забезпечувати баланс між карантином і збереженням здоров’я населення та відновлення економічної та ділової активності в суспільстві», – уточнив Мокан.

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Окрім того, представник уряду в парламенті додав, що наразі на особливому контролі перебуває питання щодо функціонування ринків, зокрема в сільській місцевості.

«Розглядається можливість це питання врегулювати. Чи вдасться їх роботу відновити найближчим часом, я не можу сказати. Але це одне з першочергових питань у контексті пом’якшення карантину. Але буде жорстко контролюватися дотримання всіх протиепідеміологічних і санітарних норм, тому що власне, ринки вже відкривали і закрили з причини недотримання цих норм», – зазначив Мокан.

Як повідомлялося, 24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з п’яти етапів. Стартова точка реалізації цього плану, за його словами, може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації, а кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 9 009 випадків захворювання на COVID-19, за добу 392 нових.

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Кабмин, Карантин, Хвороба, Коронавірус.
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