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В'ятрович обіцяє прийти на допит у ДБР

В'ятрович обіцяє прийти на допит у ДБР
13:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:15 квітня В'ятрович повідомив, що його викликають на допит у ДБР як свідка в ініційованій Бужанським справі щодо проведення міжнародного форуму, присвяченого 85-м роковинам пам'яті жертв Голодомору.

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович заявив, що йде на допит у ДБР 28 квітня. Про це В'ятрович написав у Facebook.

"Завтра, 28 квітня, йду на допит у ДБР у справі міжнародного форуму пам’яті Голодомору. О 10.30 перед входом до приміщення Державного бюро розслідувань (вулиця Симона Петлюри, 15) зроблю заяву з приводу цього допиту", - написав він.

За словами народного депутата, Державне бюро розслідувань кваліфікує організацію міжнародного форуму «Україна пам’ятає, світ визнає» до 85-х роковин Голодомору у 2018 році як «зловживання службовим становищем», погрожуючи йому 5-8 роками в’язниці.

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"Ця абсурдна справа – складова тиску проти людей, що системно відстоюють українські національні інтереси України і протидіють русскому міру. Своєрідна реакція на 15 років моєї праці з відкриття правди про геноцид українців, розсекречення архівів КГБ, національне і світове визнання злочинного характеру Голодомору. До речі, лише після Революції Гідності відновлено державне фінансування пам’ятних заходів високого рівня. Зокрема, Форуму «Україна пам’ятає, світ визнає», - уточнив він.

У листопаді 2019 року народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський повідомив у Telegram, що звернувся до правоохоронців із заявою, в якій стверджує, що ексголова Інституту національної пам'яті, а пізніше народний депутат від "ЄС" Володимир В'ятрович нібито присвоїв частину грошей Інституту, витрачених на проведення міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору.

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Вятрович, ДБР, Допит, Європейська солідарність.
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