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Посол Щерба: Пандемія COVID-19 не буде для ЄС тим, чим Чорнобиль став для СРСР

Посол Щерба: Пандемія COVID-19 не буде для ЄС тим, чим Чорнобиль став для СРСР
07:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:За словами очільника українського диппредставництва, реакція австрійської влади в нинішній ситуації дає йому "надію, що Європа пройде через цю кризу достойно".

Євросоюз, який виріс із готовності багатьох людей жити краще, переживе пандемію COVID-19, і європейці не сховаються по своїх "національних квартирах". Про це посол України в Австрії Олександр Щерба написав у статті "Чому Австрія дає мені надію", опублікованій провідною віденською газетою Wiener Zeitung.

"Пандемія не стане для Європейського союзу тим, чим Чорнобиль став для СРСР. Тоді, 34 роки тому, люди почувалися зрадженими і - що найважливіше - обманутими владою. Натомість об’єднану Європу можна критикувати за чимало речей, але подібну байдужість і лицемірство точно не знайти в її ДНК. Криза це чітко показала", - йдеться у статті.

Дипломат зазначає, що коронакриза була своєрідним дежавю для українців: "Це відчуття незримої, але всюдисущої небезпеки, ці такі привітні, але порожні весняні вулиці - мільйони українців колись вже це бачили. А саме - 34 роки тому, коли гірке слово "Чорнобиль" ("полин" староукраїнською) потрясло весь світ".

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Посол констатує, що відтоді багато чого відбулося: "З’ясувалося, що Чорнобиль був лише першою із цілої низки подій на нашому життєвому шляху, які були незбагненними спочатку, але все ж таки трапилися і змінили наш світ назавжди. Пандемія Covid-19, без сумнівів, встане в цей ряд".

"У жоден момент пандемії Австрія не впала в паніку чи істерію. Австрійські літаки евакуювали представників інших націй. Австрійські автобани були й лишаються відкритими для транзитного потоку інших країн. Австрія була і лишається відкритою для голосів інших країн - як в ЄС, так і за його межами. Так, в Австрії теж були помилки, ніхто не гарантований від цього. Але посеред кризи коронавірусу вона поводить себе солідарно - і люди це бачать", - зазначається у статті.

Посол указує, що світ іще далекий від того, аби одужати та лишити цю кризу позаду. Проте, за його словами, певним чином було б справедливо, якби одужання і повернення до нормального життя почалися саме тут – "Австрія на це заслужила".

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Щерба переконаний, що будуть розчаровані ті, хто сподіваються, що європейський час нині "повернеться на 50 або 75 років назад, і нації Європи перелякано сховаються по національних квартирах".

"ЄС переживе цю пандемію - тому що він виріс не з політичних розрахунків, не з відчуття наживи чи страху, а з готовності багатьох європейців жити інакше, ніж протягом тисячоліть до того. ЄС - це експеримент глобального значення, спроба людства прорватися до нового, більш гуманного і чесного співіснування. Ця спроба не завершиться через вірус, яким би небезпечним він не був", - зазначає дипломат.

"Світ уважно спостерігає за тим, як діє Європа - сміливо і розумно чи панічно та егоїстично. Цей досвід - як добрий, так і поганий - треба буде взяти з собою в нову реальність, яка виникне після пандемії, аби з новим завзяттям взятися за старі проблеми Європи (наприклад, за проблему російсько-української війни, яка все ще, на жаль, триває). Принцип має бути тим самим: чесно і солідарно, сміливо і розумно", - підкреслює український посол у своїй статті.

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ЄС, Посол, Чорнобиль, Євросоюз, Австрія, Коронавірус, Криза, Щерба.
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