Разумков: Позачергова Рада може відбутися наприкінці наступного тижня

Новини України:Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко прогнозував, що голосування за кандидатуру Саакашвілі в Раді може відбутися 28-29 квітня.

Позачергове засідання Верховної Ради України може відбутися наприкінці наступного тижня, але конкретна дата поки що не відома. Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу 26 квітня.

"Станом на сьогодні кінцевої інформації, коли відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України ще немає. У мене є інформація, що депутати будуть звертатися з проханням провести позачергове засідання. Я думаю, якщо воно все ж таки відбудеться, то відбудеться наприкінці тижня", - сказав Разумков.

Він додав що на цьому засіданні можуть бути розглянуті кадрові призначення до Кабінету міністрів України, проте поки що відповідне подання зі сторони Кабміну не було зареєстровано у ВР.

"На скільки мені відомо, є різні бачення кадрових призначень до Кабінету міністрів України, як у фракції "Слуга народу", так і в інших фракціях", - зазначив Разумков.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський зустрічався з колишнім президентом Грузії і ексголовою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі і пропонував йому поділитися своїм баченням розвитку України з урядом і парламентом.

За словами Саакашвілі, йому запропонували посаду віцепрем'єра з питань реформ. У п'ятницю, 24 квітня, він зустрівся з народними депутатами з фракції "Слуга народу".