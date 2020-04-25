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Зеленський підписав закон щодо протидії законодавчому "спаму"

Зеленський підписав закон щодо протидії законодавчому "спаму"
00:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури». Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Згідно з документом, у разі подання до законопроєкту, що готується до другого читання (крім проекту кодексу, законопроєкту, що розглядається Верховною Радою за спеціальною процедурою), пропозицій, поправок у кількості, що у п’ять разів або більше перевищує кількість статей проекту первинного законодавчого акта чи кількість пунктів проєкту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менш як 500 пропозицій, поправок, такий законопроєкт може розглядатися за особливою процедурою.

Особлива процедура застосовується за пропозицією, підписаною не менш як третиною народних депутатів від конституційного складу ВР, підтриманою рішенням парламенту, ухваленим на пленарному засіданні більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, за умови надання народним депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї.

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У разі ухвалення Верховною Радою рішення про застосування особливої процедури у дводенний строк з дня прийняття такого рішення кожна депутатська фракція (депутатська група) має право визначити не більше п'яти пропозицій, поправок, не врахованих головним комітетом, на яких вона наполягає, та надіслати на адресу головного комітету лист із зазначенням номерів та ініціаторів таких пропозицій, поправок у порівняльній таблиці законопроєкту, підготовленого до другого читання. Кожен позафракційний народний депутат, пропозиції, поправки якого не враховані головним комітетом, має право визначити не більше однієї своєї неврахованої пропозиції, поправки, на якій він наполягає, та надіслати на адресу головного комітету лист із зазначенням її номера у порівняльній таблиці законопроекту, підготовленого до другого читання.

Головний комітет у дводенний строк узагальнює пропозиції та поправки й готує уточнену порівняльну таблицю для розгляду законопроєкту в другому читанні, до якої включає також усі враховані головним комітетом пропозиції, поправки.

Документом також визначено порядок розгляду на пленарному засіданні парламенту законопроектів у другому читанні за особливою процедурою.

Як повідомлялося, Закон «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України у ході законодавчої процедури» парламент ухвалив на позачерговому засіданні 16 квітня.

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Закон, Зеленский, Спам, Законодавство.
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