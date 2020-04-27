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Шмигаль прокоментував звільнення керівників митниці й податкової

Шмигаль прокоментував звільнення керівників митниці й податкової
11:37 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Кабінет міністрів опублікував постанови про звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова та голови Державної податкової служби Сергія Верланова одразу після їх прийняття 24 квітня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що ситуація у митній та податковій службах вимагає комплексного підходу, а не просто звільнення топчиновників. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Наразі ситуація вимагає комплексного підходу, а не просто звільнення топчиновників. Сама по собі заміна керівництва мало що змінює. Потрібно більш рішуче впроваджувати інституційні зміни. Зараз Кабінет міністрів перебуває в процесі підбору ефективних команд, які зможуть реалізовувати цю роботу в надскладний час», - заявив Шмигаль.

Він нагадав про те, що у п'ятницю, 24 квітня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення керівників цих двох служб. «Уряд вжив такі заходи, адже робота митниці та податкової — це, перш за все, питання економічної безпеки країни. Тут не може бути ніяких виправдань. Бюджет-2019 показав один із найгірших показників по надходженнях за останні роки. Ми бачимо, що ситуація в 2020 році не покращилася, і не тільки через коронакризу», - підкреслив Прем'єр-міністр.

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Шмигаль запевнив у тому, що уряд також підтримує створення парламентом Тимчасової слідчої комісії щодо перевірки інформації про можливі зловживання у податковій та на митниці за останні роки. «Це і є реальний «аудит держави», який ми готові проводити разом із народними депутатами. Водночас я закликаю правоохоронні органи прозоро провести розслідування інформації щодо можливих махінацій у митній та податковій сферах. І поставити крапку в цьому питанні», - зазначив він.

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Митниця, Податки, Податкова, ДПС України, Шмигаль.
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