Що потрібно знати про нову соцдопомогу для українців

Новини Бізнесу:Українців порадували новою соцдопомогою.

Вже більше місяця українці зачинені на карантин, від цього страждає економіка, багато українців залишилися без роботи. Соціальну підтримку додатково отримають родини з дітьми, а тому всім буде виплачена державна допомога.

Зареєстровані в центрі зайнятості зможуть за спрощеною схемою звернутися в центр зайнятості та отримати допомогу в розмірі близько трьох тисяч гривень.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна на засіданні Кабінету міністрів України, яке відбулося 22 квітня, заявила, що допомогу зможуть отримати близько трьохсот тисяч сімей ФОП першої і другої групи. Розмір допомоги становитиме один прожитковий мінімум на дитину. Але це ще не все.

За словами політика, нададуть допомогу малозабезпеченим сім'ям. Міністерство планує, що кількість сімей, які отримають цю допомогу, близько 10 тисяч.

Субсидію нарахують тим, у кого заборгованість по комуналці становить до 3 місяців (раніше було до 2 місяців).