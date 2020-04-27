Скачать
Понеділок, 27.04.2020
КМУ виділив 6 млрд гривень на допомоги по безробіттю
КМУ виділив 6 млрд гривень на допомоги по безробіттю
У середу можуть дозволити відкриття ринків
У середу можуть дозволити відкриття ринків
Хав'єр Маскерано очолив рейтинг головних невдах в історії футболу
Хав'єр Маскерано очолив рейтинг головних невдах в історії футболу
Бред Пітт висміяв Дональда Трампа (Відео)
Бред Пітт висміяв Дональда Трампа (Відео)

КМУ виділив 6 млрд гривень на допомоги по безробіттю

КМУ виділив 6 млрд гривень на допомоги по безробіттю
15:03 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Фонду було виділено 6 млрд грн, а також затверджено порядок використання зазначених коштів.

Уряд України виділив 6 млрд грн для фінансування допомоги по безробіттю на фоні карантину через коронавірус. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

"На позачерговому засіданні уряду було ухвалено постанову “Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Так, Фонду було виділено 6 млрд грн, а також затверджено порядок використання зазначених коштів", - вказали у міністерстві.

Як вказано, виділені кошти будуть спрямовані на виплату:

  • допомоги по безробіттю - 1,277 млрд грн

    • підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн. до 1000 гривень;

    • допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня;

    • виплата усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше.

  • допомоги по частковому безробіттю - 4,723 млрд грн

    • виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

“Прийнята постанова, якою виділено 6 млрд грн, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша - це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга - допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця”, - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

КМУ, Финансі, Допомога, Безробіття, Уряд України, Соціальна.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
02 МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
03 У Білорусі росте кількість заражених на коронавірус
04 За карантин ціни на житло збільшилися на 10%
05 Від автора українських бестселерів вийде роман про Моцарта
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кличко: Поновлення роботи метро залежить від рішення Кабміну
Кличко: Поновлення роботи метро залежить від рішення Кабміну
В'ятрович обіцяє прийти на допит у ДБР
В'ятрович обіцяє прийти на допит у ДБР
Список справ, які ти повинен встигнути зробити до кінця весни
Список справ, які ти повинен встигнути зробити до кінця весни
&quot;Месників&quot; назвали найбільш прибутковим фільмом минулого року
"Месників" назвали найбільш прибутковим фільмом минулого року
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся