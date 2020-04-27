КМУ виділив 6 млрд гривень на допомоги по безробіттю

Новини Бізнесу:Фонду було виділено 6 млрд грн, а також затверджено порядок використання зазначених коштів.

Уряд України виділив 6 млрд грн для фінансування допомоги по безробіттю на фоні карантину через коронавірус. Про це УНН повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

"На позачерговому засіданні уряду було ухвалено постанову “Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття". Так, Фонду було виділено 6 млрд грн, а також затверджено порядок використання зазначених коштів", - вказали у міністерстві.

Як вказано, виділені кошти будуть спрямовані на виплату:

допомоги по безробіттю - 1,277 млрд грн підвищення мінімального розміру допомоги по безробіттю з 650 грн. до 1000 гривень; допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня; виплата усім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7 як було раніше.

допомоги по частковому безробіттю - 4,723 млрд грн виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.



“Прийнята постанова, якою виділено 6 млрд грн, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша - це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга - допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця”, - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.