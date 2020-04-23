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Кабінет Міністрів анонсував допомогу бізнесу: кредитна програма "Нові гроші"

Кабінет Міністрів анонсував допомогу бізнесу: кредитна програма "Нові гроші"
14:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Програму пільгових кредитів презентують наступного тижня.

Кабінет міністрів наступного тижня презентує нову програму пільгових кредитів для бізнесу "Нові гроші", про що під час робочого візиту в Закарпатську область заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наступний етап – це програма "Нові гроші". Власне, для тих людей, які повернулися із заробітків, для діючого бізнесу, який хоче утримати робочі місця. Це також буде програма пільгових кредитів, як говорив президент, до 3% процентна ставка, також відстрочка виплати тіла кредиту і, можливо, кредитні канікули за відсотками", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого уряд України оголосив старт програми пільгового кредитування "5-7-9". Після кількох рішень Кабінет міністрів збільшив максимальну суму кредиту за даною програмою до 3 мільйонів гривень та вніс ряд істотних змін щодо компенсації ставки кредиту.

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Як зазначив Шмигаль, внесення даних змін фактично дозволить впровадити нульову ставку по кредитах рефінансує для бізнесу, щоб зняти з нього тягар кризи.

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Все по темі:

КМУ, Денис Шмигаль, Финансі, Україна, Засідання уряду, Нові гроші, Кредитна програма, Допомога бізнесу.
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