Кабінет Міністрів анонсував допомогу бізнесу: кредитна програма "Нові гроші"

Новини Бізнесу:Програму пільгових кредитів презентують наступного тижня.

Кабінет міністрів наступного тижня презентує нову програму пільгових кредитів для бізнесу "Нові гроші", про що під час робочого візиту в Закарпатську область заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



"Наступний етап – це програма "Нові гроші". Власне, для тих людей, які повернулися із заробітків, для діючого бізнесу, який хоче утримати робочі місця. Це також буде програма пільгових кредитів, як говорив президент, до 3% процентна ставка, також відстрочка виплати тіла кредиту і, можливо, кредитні канікули за відсотками", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого уряд України оголосив старт програми пільгового кредитування "5-7-9". Після кількох рішень Кабінет міністрів збільшив максимальну суму кредиту за даною програмою до 3 мільйонів гривень та вніс ряд істотних змін щодо компенсації ставки кредиту.

Як зазначив Шмигаль, внесення даних змін фактично дозволить впровадити нульову ставку по кредитах рефінансує для бізнесу, щоб зняти з нього тягар кризи.