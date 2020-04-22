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Після індексації пенсій в Україні відомо, хто не отримає надбавку у травні

Після індексації пенсій в Україні відомо, хто не отримає надбавку у травні
14:20 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: unsplash

Новини Бізнесу:Індексація пенсій для українців - кому не дадуть надбавку у травні.

Українським пенсіонерам у травні будуть перераховані після автоматичної індексації. Кому і скільки додадуть до щомісячних виплат від держави, а хто залишиться без надбавки.

Так, у нормативній документації ПФУ сказано, що фактичну надбавку не отримають такі категорії пенсіонерів:

Ті, хто отримують пенсійні виплати за "спеціальними умовами",

пенсіонери, фактичний розмір пенсії яких перевищує розрахункового.

Таким чином, ті пенсіонери, які мають інші надбавки до пенсії (крім тих, що покладені щодо страхового стажу), не побачать надбавки на своєму рахунку. Це станеться, якщо надбавка після індексації буде меншою, ніж сума фактичної пенсії.

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Згідно з попередніми розрахунками, виплати в травні в середньому підвищено на 11%, це близько 260 гривень.

Надбавку зможуть отримати 10,2 мільйона українських пенсіонерів із загального числа 11,4 мільйона одержувачів виплат.

А ось мінімальний розмір пенсійних виплат цієї весни буде підвищений до 2100 гривень.

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Все по темі:

Экономика, Индексация, Гроші, Надбавка, Финансі, Україна, Пенсії.
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