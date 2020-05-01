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Ціни на нафту знову зросли

Ціни на нафту знову зросли
09:17 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини Бізнесу:Виробники почали скорочувати обсяги добування, аби компенсувати спад попиту на паливо.

Ціни на нафту підскочили, оскільки виробники скоротили обсяги добування, а запаси зростають повільніше, ніж очікувалось. Про це повідомляє Reuters.

Виробники почали скорочувати обсяги добування, аби компенсувати спад попиту на паливо, викликане пандемією коронавірусу, у той час як  у США запаси нафти зросли до меншого показника, ніж очікувалось.

Водночас аналітики наголошують, що ринок нафти не є магічно фіксованим. Проблема зберігання палива досі залишається.

У середині квітня 23 найбільших виробники нафти домовилися добровільно скоротити виробництво сировини протягом двох місяців на 9,7 млн барелів на добу з метою стабілізації нафтового ринку. З липня до кінця поточного року скорочення становитиме 7,7 млн барелів на добу, а з січня 2021 року до травня 2022 року — 5,7 млн барелів на добу. Деякі країни, наприклад Кувейт, Азербайджан, Алжир, почали знижувати виробництво заздалегідь, не чекаючи 1 травня.

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Скорочення видобутку нафти ще не почалися повною мірою, проте у результаті відновлення попиту запобіжить формуванню надлишку пропозиції на ринку, розповів експерт Julius Baer Норберт Рюкер. Ціни на нафту марки Brent можуть повернутися вище $30 за барель вже до кінця літа і перевищити $40 за барель до кінця 2020 року, прогнозують у Julius Baer.

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Карантин, NAFTA, Паливо, Ціни, Коронавірус, Зріст цін.
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