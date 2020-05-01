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Іспанія оновила економічні прогнози на тлі пандемії, показник ВВП падає

Іспанія оновила економічні прогнози на тлі пандемії, показник ВВП падає
18:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:Через коронавірус безробіття в Іспанії цього року досягне 19%, а ВВП впаде на 9,2%.

Про це свідчать останні прогнози уряду країни, повідомляє Politico.

"Через коронавірус безробіття в Іспанії цього року досягне 19 відсотків, а ВВП знизиться на 9,2 відсотка", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, в четвер Мадрид представив Європейській комісії новий план стабільності бюджету та макроекономічні прогнози Іспанії, оскільки коронавірус «глибоко вплинув» на економічні очікування країни.

"До пандемії всі прогнози вказували на невелике, але більш збалансоване і стійке (економічне - ред.) зростання. Але в першому кварталі шок від коронавірусу різко зупинив зростання, і ситуація повністю змінилася", - заявила міністр економіки країни Надя Кальвіньо.

Урядовий прогноз щодо ВВП дещо гірший, ніж у Міжнародного валютного фонду, який прогнозував падіння на 8%, але позитивніший, ніж у Банку Іспанії, який заявив, що в гіршому разі ВВП може знизитися на 13%.

Ryanair буде скорочувати до 3 тисяч працівників через кризу пандемії

За оцінками Мадрида, державний дефіцит країни зросте до 10,3% ВВП в цьому році - це найбільший розрив між доходами і витратами країни з 2012 року.

Також, згідно з прогнозами, державний борг Іспанії зросте до 115%, минулого року він становив 95,5% ВВП.

Як повідомляв Укрінформ, в Іспанії зафіксовано 239 639 випадків коронавірусу (24 543 летальних і 137984 випадки одужання).

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Экономика, ВВП, Іспанія, Криза.
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