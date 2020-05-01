Ryanair буде скорочувати до 3 тисяч працівників через кризу пандемії

Про це повідомляє Sky News.
«Ryanair планує скоротити до 3000 робочих місць через колапс авіаперевезень, викликаний кризою коронавірусу», - йдеться у повідомленні.
Авіакомпанія теж розкритикувала надання державної допомоги її конкурентам, таким як Lufthansa і Air France. Виконавчий директор компанії Майкл О'Лірі назвав це «фінансовим допінгом» і «явною несправедливістю».
Під скорочення потраплять переважно пілоти і бортпровідники, а інші співробітники можуть опинитися у недоплачуваних відпустках, а також зіткнутися зі скороченням заробітної плати до 20%.
Крім того компанія не виключає закриття ряду своїх авіабаз по всій Європі доти, доки попит на авіаперельоти не відновиться.