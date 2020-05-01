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П'ятниця, 01.05.2020
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Ryanair буде скорочувати до 3 тисяч працівників через кризу пандемії

Ryanair буде скорочувати до 3 тисяч працівників через кризу пандемії
18:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини Бізнесу:Ірландський лоукостер Ryanair планує скоротити до 3 тисяч робочих місць через безпрецедентну кризу на тлі коронавирусного блокування по всьому світу.

Про це повідомляє Sky News.

«Ryanair планує скоротити до 3000 робочих місць через колапс авіаперевезень, викликаний кризою коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Авіакомпанія теж розкритикувала надання державної допомоги її конкурентам, таким як Lufthansa і Air France. Виконавчий директор компанії Майкл О'Лірі назвав це «фінансовим допінгом» і «явною несправедливістю».

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Під скорочення потраплять переважно пілоти і бортпровідники, а інші співробітники можуть опинитися у недоплачуваних відпустках, а також зіткнутися зі скороченням заробітної плати до 20%.

Крім того компанія не виключає закриття ряду своїх авіабаз по всій Європі доти, доки попит на авіаперельоти не відновиться.

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Все по темі:

Авиакомпания, Ryanair, Пандемия, Працівники, Криза.
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